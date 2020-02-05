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Подробности аварии пассажирского самолета в аэропорту Стамбула

, 19:04 | Игорь Рязов 84

В самолете авиакомпании Pegasus Airlines находились 117 пассажиров.

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Фото, видео: Twitter @havadisgazete

Самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines потерпел крушение в аэропорту Стамбула. Все пассажиры были эвакуированы.

Борт прилетел в Стамбул из Измира. По предварительной информации, во время посадки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, а потом загорелся.

По данным турецких СМИ, авария произошла около 18:00 по местному времени (совпадает с московским). На место направили большое число пожарных и медиков.

В Министерстве транспорта Турции сообщили, что на потерпевшем аварию самолете находились 117 пассажиров. Никто из них не погиб.

Pegasus Airlines — знаменитая относительно недорогими билетами турецкая авиакомпания. Она осуществляет регулярные и чартерные рейсы по Европе и Турции. Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен в Стамбуле считается основной базой авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с потерпевшим аварию в аэропорту Стамбула лайнером, у которого отломился нос.

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