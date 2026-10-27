Цены на газ взлетели, но могут рухнуть: Путин предупредил о развороте рынка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 33 0

Президент заявил, что стремительный рост стоимости энергоресурса уже сопровождается серьезными рисками для долгосрочных инвестиций.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Путин: цены на газ резко выросли, но могут откатиться назад

Цены на газ резко выросли, но они еще могут опуститься до прежних значений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума стран — экспортеров газа.

«Мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности. Привычные деловые связи подорваны. Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут также резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», — отметил российский лидер.

Он добавил, что непростая ситуация на этом рынке поставила на паузу или вовсе отменила многие инвестиционные планы. Более того, это усилило риски долговременного дисбаланса рынка.

При этом потребность в данном природном ресурсе, по словам президента, только растет. Поэтому мировым производителям необходимо обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать покупателям тепло в домах, топливо для предприятий и электростанций, а также сырье для химических производств, в том числе и для выпуска удобрений и новых материалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оптовые цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 1100 долларов за тысячу кубометров. При этом полноценный отопительный сезон еще не начался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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