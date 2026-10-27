Пропавший месяц назад в аэропорту Краснодара кот Василий нашелся

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 41 0

Что теперь ждет усатого беглеца?

Пропавший в аэропорту Краснодара кот Вася нашелся

Фото: 5-tv.ru

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Кот Василий вернулся в аэропорт Краснодара, откуда сбежал от хозяйки месяц назад. Сотрудницы авиагавани обнаружили его по мяуканью. Теперь коту предстоит перелет в Батуми, где его ждет хозяйка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В конце сентября кот Василий выбрался из переноски при погрузке багажа на рейс из Краснодара в Батуми. Очевидцы заметили, как он убегает в сторону железной дороги и поселка Знаменского, однако отыскать животное тогда не удалось. Хозяйка узнала о пропаже питомца уже на борту самолета.

После случившегося сотрудники аэропорта организовали поиски кота, связались с хозяйкой и опубликовали в социальных сетях обращение к жителям близлежащих районов с просьбой помочь найти животное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, заинтересовался решением Банка Англии поместить животных на новые купюры.

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