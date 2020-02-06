Ирина Шейк в сверкающей кольчуге снялась в ролике с гигантским питоном

Модель Ирина Шейк снялась в оригинальном провокационном рекламном ролике. На опубликованных в YouTube кадрах 34-летняя манекенщица позирует в весьма необычном откровенном наряде — сверкающей кольчуге, практически не скрывающей идеального тела суперзвезды. В ролике мировая знаменитость предстала с обвивающим ее гигантским питоном.
Ирина Шейк поучаствовала в модной съемке для глянцевого журнала British Vogue. Супермодель рекламировала мастер-класс для молодых, только начинающих карьеру манекенщиц.
Позже звезда продублировала видео в свой Instagram-аккаунт. В микроблоге модели ролик наделал много шума. Во-первых, в комментариях фанаты высказали свои переживания из-за съемок кумира в компании опасного пресмыкающегося. Во-вторых, пользователи соцсети пришли в восторг от невероятной смелости и сексуальности любимицы и поспешили осыпать ее множеством лестных комплиментов.
«Очень красивая и горячая!»
«Вы прекрасны!»
«Вау, какая же вы богиня!»
«Блестящая», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк в провокационном платье повеселилась на вечеринке по случаю вручения премий BAFTA.