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  4. Ирина Шейк в сверкающей кольчуге снялась в ролике с гигантским питоном

Ирина Шейк в сверкающей кольчуге снялась в ролике с гигантским питоном

, 6:54 | Ниса Мурзанаева 30

Фанаты 34-летней супермодели пришли в восторг от невероятной смелости и сексуальности любимицы.

Фото: Instagram @irinashayk

Модель Ирина Шейк снялась в оригинальном провокационном рекламном ролике. На опубликованных в YouTube кадрах 34-летняя манекенщица позирует в весьма необычном откровенном наряде — сверкающей кольчуге, практически не скрывающей идеального тела суперзвезды. В ролике мировая знаменитость предстала с обвивающим ее гигантским питоном.

Ирина Шейк поучаствовала в модной съемке для глянцевого журнала British Vogue. Супермодель рекламировала мастер-класс для молодых, только начинающих карьеру манекенщиц.

Позже звезда продублировала видео в свой Instagram-аккаунт. В микроблоге модели ролик наделал много шума. Во-первых, в комментариях фанаты высказали свои переживания из-за съемок кумира в компании опасного пресмыкающегося. Во-вторых, пользователи соцсети пришли в восторг от невероятной смелости и сексуальности любимицы и поспешили осыпать ее множеством лестных комплиментов.

«Очень красивая и горячая!»

«Вы прекрасны!»

«Вау, какая же вы богиня!»

«Блестящая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк в провокационном платье повеселилась на вечеринке по случаю вручения премий BAFTA.

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