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Конгресс США оправдал Трампа по обеим статьям обвинения

, 0:39 | Ниса Мурзанаева 39

Попытка импичмента американского лидера демократами сведена на нет. Решение сенаторов обжалованию не подлежит.

Фото: www.globallookpress.com / Leah Millis

Сенат Конгресса США оправдал президента Америки Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках импичмента, пишет ТАСС.

На заседании Конгресса большинство сенаторов посчитали американского лидера невиновным в предъявляемых ему обвинениях. Для многих такое решение не было неожиданностью — предполагалось, что глава США будет полностью оправдан республиканским большинством.

Таким образом, попытка импичмента Дональда Трампа демократами сведена на нет. Процедуре обжалования решение сенаторов не подлежит.

Импичмент Дональду Трампу вынесли члены палаты представителей в конце 2019 года. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование Конгрессу. Утверждалось, что американский лидер оказывал давление на украинские власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США уверены — если не добиться импичмента, Дональд Трамп вернет Аляску России.

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