Сенат США выбрал дату для итогового голосования по импичменту Трампа

Итоговое голосование по двум статьям обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в рамках импичмента состоится 5 февраля. Эту дату назначил американский Сенат.

Решение о дне голосования было принято большинством голосов верхней палаты Конгресса США. Резолюцию внес лидер республиканского большинства Митч Макконнелл — сенатор от штата Кентукки.

Поскольку Трамп избрался на пост президента США от Республиканской партии, ожидается, что он будет полностью оправдан.

Начало голосования назначено на 16:00 по местному времени. В Москве в это время будет полночь 6 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слушания по импичменту главы Белого дома завершились 31 января. За несколько часов до этого люди на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию Дональда Трампа во Флориде.