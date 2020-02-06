Российская поп-певица Рита Дакота встретилась с экс-супругом Владом Соколовским на Бали. 29-летняя исполнительница поделилась в Instagram кадрами, на которых вместе с бывшим мужем и дочкой Мией проводит время в зоопарке. Члены семейства увидели там тигра, леопарда, крокодила и покормили золотых рыбок в пруду.

«А у нас сегодня семейный день! Мы приехали на Бали-сафари! Смотрите, кто тут!» — сказала артистка на камеру.

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Звездная пара рассталась около двух лет назад, однако фанаты до сих пор лелеют надежду на воссоединение любимчиков. Рита Дакота и Влад Соколовский прожили вместе всего три года. За это время у них родилась дочка Мия, которой сейчас два годика.

Поп-дива призналась — она всегда будет испытывать теплые чувства по отношению к экс-мужу.

«Я любила, люблю и буду любить Влада Соколовского», — поделилась однажды звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота откровенно рассказала об отношениях с Владом Соколовским.