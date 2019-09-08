«Любила и Люблю»: Дакота откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем

Рита Дакота и Влад Соколовский развелись около года назад. Однако бывшие супруги продолжают поддерживать теплые отношения и вместе воспитывать дочь Мию. Своему текущему отношению к бывшему мужу Дакота поделилась на своей странице в Instagram.

«Я любила, люблю и буду любить Влада Соколовского», — уверяет певица.

При этом звезда не отрицает — Соколовский действительно причинил ей много боли и от этого она, вероятно, никогда не сможет оправиться и навсегда останется «женщиной, которой люто изменял муж».

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Дакота называет бывшего супруга «сексоголиком» и настаивает: к близким людям, которые страдают от различных зависимостей, нужно относиться с состраданием. Однако брать на себя ответственность за их поступки или винить себя за то, что они делают, все-таки не стоит.

«Я сознательно отказалась и от роли жертвы, и от роли спасителя, и, что стало самым ценным для меня, от роли обвинителя», — откровенничает Рита.

Instagram @ritadakota

В публикации артистка также объясняет девушкам, которые из всех сил ненавидят недобропорядочных, на их взгляд, бывших мужей российских звезд — например, Дмитрия Тарасова или Брэдли Купера. По мнению певицы, женщины либо ненавидят в лице этих мужчин предавших их бывших, либо боятся, что таким же образом поступят их нынешние возлюбленные.

Возможно, именно это и вызвало волну недовольства со стороны подписчиков Дакоты — администрация Instagram удалила пост вскоре после его публикации из-за большого числа жалоб от пользователей. Однако у Риты оказался сохранен текст публикации — скриншоты черновика она выложила в сторис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Влад Соколовский эффектно появился на концерте Риты Дакоты.