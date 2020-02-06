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«Коней на переправе не меняют!» — сын Никаса Сафронова о разводе Петросяна и Степаненко

, 6:38 | Ниса Мурзанаева 54

30-летний Лука Сафронов-Затравкин отказался комментировать расставание звезд на ток-шоу и решил поделиться мнением в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын известного российского художника Никаса Сафронова, высказался по поводу громкого развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Мыслями о расставании звезд 30-летний наследник живописца поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Коней на переправе не меняют. Они родные люди. Я понимаю, что в гостях хорошо, а дома лучше. Смотря на опыт Джигарханяна, который сейчас души не чает в своей супруге. С которой он не жил много лет, больше десяти, по-моему. Я понимаю, что нужно держаться вместе!» — сказал сын художника.

Instagram @lukasafronovofficial

Лука Сафронов-Затравкин объяснил причину своих внезапных откровений. Оказалось, его довольно часто приглашают на различные ток-шоу. Продюсеры передач просят сына художника раскрыть подробности личной жизни звезд — однако он никогда не соглашается на подобные съемки.

«От участия в шоу я отказывался и нигде не комментировал эту новость, но решил поделиться своим мнением с вами, друзья!» — сообщил пианист.

Сын Никаса Сафронова признался — о расставании с близкими людьми он знает не понаслышке. Был период, когда молодой человек несколько лет не общался с собственным отцом. Однако здравый смысл взял верх, и родственники примирились.

«Люди, с которыми ты прожил жизнь; которые дали тебе стать тем, кем ты стал сегодня — они самые важные. Берегите свои семьи, близких и будьте вместе!» — проникновенно резюмировал Лука Сафронов-Затравкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Никаса Сафронова объяснил, почему не хочет худеть.

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