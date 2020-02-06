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Серябкина официально сменила имя после ухода от Фадеева

, 6:02 | Ниса Мурзанаева 185

34-летняя поп-дива призналась — ей хотелось «быть собой на все 100%».

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина официально сменила имя после ухода с лейбла продюсера Максима Фадеева. Раньше исполнительница выступала под псевдонимом Molly. Теперь звезда выпустила свой первый трек «Что же ты наделал» под новым «ником». 34-летняя поп-дива поделилась новостью в своем Instagram.

«Моя первая работа как самостоятельного артиста, под собственным именем — Ольга Серябкина. Свобода эмоций, свобода выбора и чувств», — сообщила знаменитость.

Instagram @seryabkina

Поклонники Ольги Серябкиной высоко оценили новый трек любимицы и осыпали ее восторженными комментариями. Новость о смене псевдонима кумира фанаты также восприняли положительно.

Поп-звезда призналась, почему решила изменить имя. Певице просто хотелось «стереть все грани и быть собой на все 100%». При этом исполнительница отметила — со своими слушателями она всегда была честна.

«Вы всегда видели меня настоящую. С моего самого первого дня на сцене. Даже за псевдонимами…», — поделилась артистка в своем микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина без штанов и на шпильках позирует на фоне мусорных баков.

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