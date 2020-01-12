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  4. Фото: Ольга Серябкина без штанов и на шпильках позирует на фоне мусорных баков

Фото: Ольга Серябкина без штанов и на шпильках позирует на фоне мусорных баков

, 5:25 | Василий Заика Фото 83

Бывшая солистка группы SEREBRO продолжает удивлять поклонников эпатажными снимками.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина не перестает удивлять своих поклонников разного рода эпатажными снимками. На этот раз знаменитость выложила в сеть фото, на которых позирует без штанов на фоне мусорных баков.

На кадрах, опубликованных на странице в Instagram, Ольга Серябкина в толстовке с капюшоном и на шпильках держит в руках желтый пакет с бытовыми отходами.

«Всем моим мусорным болтунам», — озаглавила пост 34-летняя певица.

Instagram @seryabkina

Подписчики Ольги Серябкиной неоднозначно отреагировали на ее очередную фотосессию. Большинству пользователей «треш-лук» исполнительницы пришелся по вкусу.

«Всегда здорово иметь свежий взгляд на жизнь»

«Все правильно! Голову береги от холода, а то, что голая попа — это не страшно»

«Серяба, ну ты панк, ваще!»

«Обычный питерский „лук“ после праздников», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото, на котором Ольга Серябкина позирует в меховом бюстгальтере на заснеженном склоне.

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