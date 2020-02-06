Четырехлетняя девочка погибла после падения с девятого этажа под Челябинском

Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на девятом этаже под Челябинском, сообщает региональный СК. Трагедия произошла вечером 5 февраля в одной из многоэтажек в Копейске.

По версии следствия, малышка осталась в квартире без внимания родителей и, по всей видимости, открыв окно, выпала.

Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится под контролем руководителя ведомства.