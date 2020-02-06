  1. Пятый канал
  4. Четырехлетняя девочка погибла после падения с девятого этажа под Челябинском

Четырехлетняя девочка погибла после падения с девятого этажа под Челябинском

, 9:59 | Василий Заика 21

Трагедия произошла вечером 5 февраля в городе Копейск.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на девятом этаже под Челябинском, сообщает региональный СК. Трагедия произошла вечером 5 февраля в одной из многоэтажек в Копейске.

По версии следствия, малышка осталась в квартире без внимания родителей и, по всей видимости, открыв окно, выпала.

Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится под контролем руководителя ведомства.

Читайте также

Фото анимешницы, погибшей во время свидания с бизнесменом в Москве

Житель Ленобласти пытался совратить малолетних соседок по общежитию
-6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

10:25
Россияне не пострадали в аварии скоростного поезда на севере Италии
10:22
Пассажир скончался на борту самолета в московском аэропорту Внуково
10:18
Посольство РФ в Италии выясняет были ли россияне в поезде, сошедшем с рельсов
10:06
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму
10:00
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Несина
9:59
Четырехлетняя девочка погибла после падения с девятого этажа под Челябинском

Сейчас читают

Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...