Вместе пели «Группу крови»: какая музыка звучит на передовой

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 42 0

У военнослужащих есть свой гимн, вдохновляющий на победу.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Певец Анохин: пели «Группу крови» на передовой с российскими бойцами

Песни Виктора Цоя звучат на передовой во время выступлений для российских военнослужащих. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал певец Алекс Анохин.

Артист признался, что раньше не решался исполнять композиции группы «Кино», поэтому для него это стало особенным моментом.

«Честно сказать, я ни разу не пел песни Виктора Цоя, „Группу крови“, потому что не дозрел до этих песен, а сейчас на передовой вместе с ребятами, вместе с бригадой, которая агитирует ребят, поддерживает их, мы вместе пели „Группу крови“ для наших доблестных солдат. И это непередаваемое ощущение — это было просто прекрасно», — рассказал Анохин.

По словам певца, военнослужащие исполняют и собственные песни, некоторые из которых становятся своеобразными гимнами. В частности, он рассказал о композиции «333».

Анохин назвал эту песню веселой и отметил, что она вдохновляет бойцов. По его словам, именно такие композиции сегодня звучат на передовой наряду с известными песнями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Вместе пели «Группу крови»: какая музыка звучит на передовой

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