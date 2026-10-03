Рэпер L’One решил заключить мировое соглашение по иску на миллионы рублей

L’One и РАО урегулируют спор о взыскании более 3,5 миллиона рублей

Рэпер L’One (настоящее имя — Леван Горозия) решил заключить мировое соглашение с Российским авторским обществом (РАО) по иску на более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Горозия и представители РАО направили в московский суд заявления с просьбой утвердить мировое соглашение. После этого производство по делу может быть прекращено.

Суд может рассмотреть соглашение сторон уже в ноябре. Если оно будет утверждено, разбирательство завершится без дальнейшего рассмотрения иска.

При этом суть претензий Российского авторского общества к рэперу и причины возникновения спора в материалах дела не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российское авторское общество (РАО) обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с рэпера Левана Горозии, выступающим под псевдонимом L’One, более 3,5 миллиона рублей. Суть претензий к исполнителю также не сообщалась. Заявление в инстанции было зарегестрировано 24 августа.

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