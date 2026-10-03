Мальчик получил ранение при детонации FPV-дрона в Белгородской области
Пострадавшему оказали помощь в районной больнице.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При детонации FPV-дрона в селе Красная Поляна Шебекинского округа Белгородской области пострадал ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Мальчик 11-и лет получил осколочное ранение бедра. Ему оказали медицинскую помощь в Корочанской центральной районной больнице, после чего назначили амбулаторное лечение.
Другие подробности произошедшего не уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на город Трубчевск в Брянской области пострадали 12 человек. Среди пострадавших семь студентов. Один из них находился в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.
Также 5-tv.ru рассказывал, что киевские боевики с помощью дронов атаковали Ростовскую область, в результате чего пострадали пять человек. Ранения получил один житель Таганрога и четверо — Азова. Среди пострадавших был ребенок. По информации губернатора региона, все были госпитализированы. Им оказали необходимую медпомощь.
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