Посольство РФ в Италии выясняет были ли россияне в поезде, сошедшем с рельсов

Российское посольство в Италии выясняет были ли граждане РФ в поезде, сошедшем с рельсов в провинции Лоди на севере страны.

Известно, что скоростной поезд «Фреччаросса» («Красная стрела») шел по маршруту Милан — Болонья. По неустановленной причине локомотив и два вагона опрокинулись.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли два человека, один из них — машинист поезда. Еще 30 человек — пострадали. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

В компании «Сеть итальянских железных дорог» (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии временно прекращено. По этой причине составы будут приходить в пункты назначения с предположительной задержкой в один час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии.