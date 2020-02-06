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Россияне не пострадали в аварии скоростного поезда на севере Италии

, 10:25 | Марина Неруцких 86

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли два человека, один из них — машинист поезда. Остальные пострадавшие получили незначительные травмы.

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Фото, видео: Twitter @poliziadistato, @fanpage

Генеральное консульство РФ в Милане выяснило, что среди пострадавших в аварии скоростного поезда на севере Италии граждан РФ нет.

«По имеющейся у нас информации от итальянских правоохранительных органов, с которыми мы находимся в контакте, россиян среди пострадавших пассажиров поезда нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипломатического ведомства.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли два человека, один из них — машинист поезда, второй — сотрудник железных дорог. Еще 30 человек — пострадали. По уточненным данным, пострадавшие получили незначительные травмы. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

Известно, что скоростной поезд «Фреччаросса» («Красная стрела») шел по маршруту Милан — Болонья. По неустановленной причине локомотив и два вагона опрокинулись.

В компании «Сеть итальянских железных дорог» (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии временно прекращено. По этой причине составы будут приходить в пункты назначения с предположительной задержкой в один час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии.

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