Администрация района в Петербурге прокомментировала задержание сотрудницы

Пресс-секретарь администрации Калининского района Петербурга Юлия Лебединова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала задержание начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений по подозрению в получении взятки.

«Следственный комитет Петербурга обыскал кабинеты чиновников в администрации Калининского района. Изъяли некоторые документы и компьютер. Следствие задержало на двое суток сотрудника отдела образования и подрядчика работ в одной из школ района», — сказала Юлия Лебединова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в феврале 2019 года 46-летняя чиновница предположительно получила от генерального директора строительной компании восемь миллионов рублей за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по государственным контрактам.

5 февраля 2020 года женщина и 45-летний руководитель организации были задержаны во время очередной встречи. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». Расследование продолжается.