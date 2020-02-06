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МИД РФ прокомментировал смерть российских военных в Сирии в зоне деэскалации

, 13:30 | Анастасия Игонина 183

Военнослужащие погибли во время очередной попытки ввести «режим тишины» в середине января.

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, где в середине января погибли российские военнослужащие. Развернутый текст появился на официальном сайте дипломатического ведомства.

Как отмечается в послании, несколько недель назад военные силы РФ и Турции снова попытались ввести «режим тишины» в зоне деэскалации — однако террористические организации проигнорировали попытку. Они не только не прекратили боевые действия, но и увеличили их интенсивность.

Министерство отмечает, что только за последние недели января было зафиксировано более тысячи нападений со стороны террористов, жертвами которых стали сотни сирийских военных и мирных жителей. Кроме того, «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», а сами боевики продолжают пытаться напасть на российскую авиабазу «Хмеймим».

«Все это свидетельствуют лишь об одном — о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук», — уверены в МИД РФ.

В связи с этим ведомство обратило внимание на высказывания США, которые пытаются представить одну из террористических организаций как представителей умеренной оппозиции, оправдывая это необходимостью введения РПБД — режима прекращения боевых действий. Однако при этом американская сторона не вспоминала об этих же аргументах, когда вместе с союзниками «якобы боролась с террористами на северо-востоке Сирии и буквально сровняла с землей целые города».

«Сейчас же американцы, так и не разгромив ИГ* и не удосужившись найти какие-то другие обоснования своего незаконного присутствия в Сирии, нагло и беззастенчиво грабят и торгуют сирийскими национальными природными ресурсами. Подобные действия международным правом иначе как военные преступления не квалифицируются», — значится в комментарии министерства.

Отдельно МИД РФ отмечает, что Россия подтверждает свою приверженность договоренностям, которые были достигнуты в рамках астанинского формата. В них речь идет о «необходимости борьбы с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны». Москва намерена продолжать тесное взаимодействие с Ираном и Турцией, чтобы достигнуть стабильной и безопасной обстановки и помочь продвижению проходящих в Сирии внутренних политических процессов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии.

* — организация запрещена на территории РФ

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