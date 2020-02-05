Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии

Владимир Путин поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор состоялся по инициативе Анкары.

Как сообщили в Кремле, в ходе разговора Путин обратил внимание турецкого лидера на резкую активизацию террористов в Идлибе. Главы государств условились принять срочные меры по линии военных ведомств, чтобы усилить координацию действий в Сирии.

«Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов», — приводит RT сообщение Кремля.

В ходе беседы Эрдоган выразил мнение, что инцидент с обстрелом турецких военных нанес удар по совместным усилиям по поддержанию мира в САР.

«Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак», — говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

Ранее 5-tv.ru передавал, что совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе не состоялось.

В ночь на 3 февраля военнослужащие Турции попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.