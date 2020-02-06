Александринский театр в Петербурге сменил название

Один из старейших драматических театров страны — Александринский сменил название. Теперь он официально именуется «Национальным драматическим театром России».

И вот как это событие прокомментировал художественный руководитель Валерий Фокин.

«Для меня это важно, потому что мы как бы стали теперь де юро. Де факто Александринский театр всегда был национальным театром. Программа наша всегда была направлена на то, чтобы соблюдать как-то в тех или иных произведениях какой-то круг именно национального театра, его позиции, связанные и с воспитанием, и общеобразовательные позиции. Они так и останутся», — подчеркнул худрук театра.

Также, Валерий Фокин сообщил о создании Ассоциации театральных режиссеров России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты Александринки протестуют против притязаний Эйфмана на сцену.