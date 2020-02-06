ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые чувствуют себя в виртуальном мире как рыбы в воде. Об этом пишет портал Uznayvse.ru. Такие категории людей с легкостью заводят знакомства в сети и среди интернет-собеседников могут отыскать даже будущего спутника в жизни.

Овен

Представитель этого знака может очаровать любого и в короткий срок вывести его на откровенный разговор. Далее он решит, продолжать общение или нет. Но если новый знакомый разорвет отношения, Овен не отчается. Наверняка этот человек одновременно общается с несколькими интернет-пользователями и точно не останется в одиночестве.

Близнецы

Познакомиться для Близнецов не составляет труда ни в сети, ни в реальности. В виртуальном пространстве они подстраиваются под собеседника и ведут диалог так, чтобы он получил удовольствие от общения. Близнецы не станут затягивать с личной встречей и назначат ее в тот же день.

Стрелец

Рожденный под этим знаком раскрутит на общение с первых минут. При этом он не допустит банальности и обязательно удивит нового собеседника. Если тот интересен, Стрелец постарается узнать у него больше личной информации. Как и Овен, этот огненный знак заводит много знакомств в сети.

Козерог

Едва ли Козерог откроется малознакомому человеку при личной встрече. Зато в интернете равных ему нет. В виртуальном мире он общается так, будто знаком с другим юзером много лет. В отличие от воздушных Близнецов земной Козерог не торопиться с рандеву, и подгонять его не следует. Он сам назначит свидание, когда будет готов.

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