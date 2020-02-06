Российский певец Митя Фомин выложил на своей странице в Instagram полностью обнаженное фото. Теперь поклонники призывают его сходить на депиляцию.

«Гляжуся в зеркало и вижу / Как похудел и возмужал / Друзья же, сволочи, считают / что похужал и возмудел», — подписал Фомин абсолютно голое фото стихотворением Глеба Николаева.

Ниже певец признался, что почти перестал заниматься спортом из-за постоянных разъездов. Артист считает, что набрал из-за этого лишний вес. Он пообещал немедленно вернуться к тренировкам.

Instagram @mf_agent

В комментариях обсуждают не столько фигуру 46-летнего Фомина, сколько его внезапное решение выложить полностью голое фото, а также заросшее волосами тело.

«Что за пипец»;

«Красивое тело. Но зачем это выкладывать? Подписчиков набрать, пиар?»

«Сходите на депиляцию»;

«Нужно побриться»;

«Все ок, но побриться бы не мешало», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин «выл как зверь» во времена сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.