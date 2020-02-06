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Матвиенко: «Сорин попал в дурную компанию людей, которые „сидели“ на наркоте»

, 21:36 | Валентин Черников 128

Продюсер рассказал о том, что погубило экс-солиста «Иванушек International».

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Версию смерти бывшего солиста «Иванушек International» Игоря Сорина озвучил продюсер Игорь Матвиенко. В день своего 60-летия композитор ответил на вопросы «АиФ».

По словам юбиляра, вокалиста погубили наркотики. О них наставник группы узнал, когда Сорин ушел из коллектива.

«Он попал в дурную компанию людей, которые „сидели“ на наркоте. Я думаю, это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы. Денег было немного, поэтому все это было не очень хорошего качества. Хотя разницы нет, какого „качества“ наркота. Итог один», — сказал Матвиенко.

Игорь упал из окна шестого этажа 1 сентября 1998 года. Медики боролись за жизнь 28-летнего исполнителя, но его сердце не выдержало.

Создатель «Иванушек» высказался и о смерти пришедшего на смену Сорину певца Олега Яковлева, которого сгубил алкоголь, считает продюсер. Он лично пытался воздействовать на солиста разговорами и убеждениями, но все было тщетно. 28 июня 2017 года Яковлева госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». Он также умер от остановки сердца на 48 году жизни.

Пристрастие к спиртному Матвиенко отмечает и у рыжего «Иванушки» — Андрея Григорьева-Аполлонова.

«Он тоже себя медленно убивает. Мне больно видеть, что происходит. К сожалению, это недостатки и издержки шоу-бизнеса. Артист отработал концерт, получил заряд энергии. Он весь на адреналине приходит в гостиницу и не может спокойно лечь спать. Ему нужно себя чем-то „успокоить“. Такие звезды, как Мик Джаггер или Оззи Осборн научились справляться и без алкоголя и других „стимуляторов“. А вот молодежь, включая Рыжего, пока не может это осознать», — заключил композитор.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитор и продюсер Игорь Матвиенко отмечает 60-летний юбилей.

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