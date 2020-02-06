Композитор и продюсер Игорь Матвиенко отмечает 60-летний юбилей

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко отмечает 60-летие. Его песни всегда становились и до сих пор становятся хитами. А ведь поначалу, в 80-х, немногие верили в скромного клавишника.

Корреспондент Вячеслав Николаев о жизненных этапах музыкального гения. Подробности в репортаже.

Редчайший случай, когда композитор и продюсер Игорь Матвиенко сам исполняет свое произведение. Жест уважения большого музыканта большому кинорежиссеру.

«Игорь Матвиенко пишет песни, которые поет вся страна. Ее, когда исполняли где-нибудь в аудитории большой, то зал вставал и пел ее стоя, это была любимая песня всего народ», — говорит режиссер, народный артист РФ Александр Митта.

Игорь Матвиенко, и правда, как будто в сговоре с народной душой. Что ни песня — хит на все времена.

«Он умеет заглянуть немножко за угол. То есть, он знал какой-то секрет помимо того, что он пишет абсолютно гениальные песни. И написал их столько, и настолько разные. И везде хиты», — рассказывает лидер группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев.

Когда на заре карьеры Игорь Матвиенко стоял за клавишами ВИА «Здравствуй, песня», только самые близкие, будущие соавторы лучших песен, могли разглядеть в выпускнике дирижерского-хорового отделения столпа российской эстрады.

«Он всегда был заводила. Может, ему это слово и не очень подходит, но он всех нас собрал. Я думаю, что и группа „Любэ“ с Колей Расторгуевым, и „Иванушки“… Вообще, он такой человек, который может придумать идею, что ценно», — считает поэт-песенник Александр Шаганов.

Игорь Матвиенко и главный исполнитель его произведений — лидер «Любэ» Расторгуев — теперь неразделимы. Когда-то в конце 80-х словно неведомая сила толкнула их, совсем молодых, друг к другу и превратила в уникальный тандем.

«Я не представляю своей сознательной жизни, чтобы в моей жизни не было Игоря Матвиенко. Он на меня произвел очень хорошее впечатление. Очень интеллигентный, деликатный. Он для всех закрытый, и не надо лезть в душу», — говорит лидер группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев.

Середина 80-х прошлого века. Уходило со сцены государство, исчезала его руководящая и направляющая, и появлялись такие, как Игорь Матвиенко. Создатели новой российской филармонии. Отцы-основатели нынешнего музыкального процесса, прописавшие в его скрижалях главные заповеди — иерархию, цены, этику. И ответ на главный вопрос: как все-таки стать звездой?

«Если хочешь чего-то добиться в жизни — нужно долбить вот эту стену. Прям долбишь башкой, и, рано или поздно, стена пробивается», — объясняет секрет успеха композитор, продюсер, заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко.

Творческая интуиция иногда сильнее самого художника. Он и сам не ответит, что нужно делать, чтобы безошибочно чувствовать настроение публики. Кто бы мог подумать, что один из шлягеров Матвиенко — песня «Конь» — войдет в репертуар церковных хоров. В частности — уникального хора Сретенского монастыря, мужские голоса которого покоряли публику в 45 странах мира.

«Это потрясающая песня о любви к своей стране, о ее невероятных просторах. Это — душа нашей русской песни», — считает регент хора Сретенского монастыря Никон Жила.

А сегодня — еще и посол российской эстрады за рубежом. Песня входит репертуар многих академических хоров.

«То, чем я горжусь, это песня „Конь“. И то, что именно поют разные хоры, причем, не только у нас в стране, но и за рубежом», — признается композитор, продюсер, заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко.

Успех приходит, когда твое щемящее чувство любви к родной земле готовы разделить другие. Как сумел почувствовать эту неизъяснимую вековую привязанность к корням актер Сергей Безруков в роли участкового полицейского.

«Все участковые когда-то пели. Почему бы мне, как участковому, тоже не спеть песню? Это, действительно, хитовая песня до сих пор», — говорит народный артист РФ Сергей Безруков.

Этот и еще сотня хитов — вот наследие композитора Матвиенко. И, как это часто случается с настоящими художниками, некоторым их творениям удается предвосхитить время.

«Игорь ко мне заехал с мелодией, и в эту же ночь он написал эту песню — „Там за туманами“. Там строчка „ждет Севастополь“. В 2014 году, когда Севастополь был возвращен под юрисдикцию нашей стране, мы такие гордые ходили и до сих пор радуемся», — рассказывает поэт-песенник Александр Шаганов.

Под крылом продюсера Игоря Матвиенко 14 музыкальных проектов. Помимо этого — создание телепроектов и грандиозных шоу, таких как музыкальное решение церемоний Сочинской олимпиады.

Уму непостижимо, но невероятно трудоспособный Игорь Игоревич Матвиенко самокритично называет своими главными недостатками — лень и отсутствие пунктуальности. Так умеют только великие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как популярная целительница Джуна хотела увести у Примадонны Игоря Николаева. Об этом поведал Игорь Матвиенко.