Кокорин, отправленный в «Зенит-2»: «Будущее зависит только от меня»

Российский футболист Александр Кокорин поделился впечатлениями от первых тренировок в составе команды «Зенит-2» — так называемый фарм-клуб всем известного «Зенита».

«Здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде. Понятно, что им тяжеловато — они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше», — рассказал Кокорин о тренировках в «Зените-2» изданию Bobsoccer.

Скандально известный футболист признался, что ему сначала тоже пришлось тяжело. 6 февраля тренеры заставили членов команды посетить тренажерный зал и выдержать две тренировки с обилием игровых упражнений. На поле Александр успел сменить три амплуа.

«Удобнее всего играть ближе к чужим воротам, но я понимаю, что тренерский штаб преследует свои цели, смотрят ребят, поэтому меня и попросили играть на нескольких позициях», — рассказал он.

Кокорин добавил, что уже успел адаптироваться в коллективе. Жалоб на здоровье и самочувствие у него нет. Судя по ответам на вопросы, настроение у спортсмена хорошее.

«Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?» — спросил его интервьюер.

«Только от меня», — ответил футболист

«Ни от чего и ни от кого другого?» — уточнил первый.

«Да, именно так», — подтвердил второй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кокорин проходит тренировочные сборы в Турции с командой «Зенита-2». Она считается резервной для основы петербургского футбольного клуба. В ней обычный «Зенит» также обкатывает молодых игроков.