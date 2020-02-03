«Зенит-2» опубликовал фотографию улыбающегося Кокорина со сбора в Турции

Петербургский клуб «Зенит-2» разместил в социальной сети Twitter фотографию футболистов со сбора в Турции. В центре снимка стоит нападающий Александр Кокорин, спортсмен выглядит счастливым, на его лице — улыбка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, и также не оказался в составе главной команды «сине-бело-голубых», которая сейчас находится на втором тренировочном сборе в Испании.

Форвард петербургской команды больше года не участвовал в официальных матчах, так как отбывал наказание за участие в двух резонансных драках в центре Москвы. Осенью футболист вышел на свободу и вернулся в «Зенит».