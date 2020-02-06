«Аппетитно и красиво»: Асмус подали шикарный завтрак прямо в бассейн

Актриса Кристина Асмус показала своим подписчикам в Instagram, что такое роскошная жизнь. На выложенном ею фото видно, насколько шикарный завтрак ей подали прямиком в бассейн.

«Так, фотка с Эйфелевой башней есть, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак. Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана», — подписала артистка снимок.

На фото она стоит по пояс в воде перед плавучим подносом. На нем можно увидеть яичницу, несколько видов сыров, пончики, оладьи и целую тарелку фруктов. Из напитков Асмус подали кофе и свежевыжатый сок.

Instagram @asmuskristina

В комментариях Кристине желают приятного аппетита, восхищаются ее красотой, а также поданным завтраком.

«Приятного аппетита и чудесного настроения»;

«Как аппетитно и красиво»;

«С таким завтраком можно весь день не есть», — написали поклонники.

Как сообщал 5-tv.ru, сейчас Кристина Асмус отдыхает на Мальдивских островах. Немногим ранее она впечатлила поклонников фото в купальнике, на котором видны ее подтянутые сочные ягодицы.