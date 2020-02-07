«Ангел наш»: Лучезарная Гагарина на американском пляже ослепила фанатов улыбкой

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина восхитила поклонников новым фото в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала снимок, на котором позирует на песчаном пляже в Лос-Анжелесе. В момент съемки артистка шла по берегу, ее волосы развивались на ветру, а на лице сияла ослепительная улыбка, которая моментально очаровала фанатов.

Пока одни восторгались естественностью фото и неподдельностью эмоций Гагариной, другие отметили непревзойденный вкус певицы в одежде и ее бесподобное чувство стиля. В кадре теледива запечатлена в коричневой кожаной куртке, голубой футболке, модных джинсах, белой сумке через плечо и черных очках округлой формы. Такое сочетание покорило пользователей, причем, как мужскую, так и женскую их часть.

Instagram @gagara1987

Комментарии наполнились комплиментами. Фолловеры не могли удержаться от восторга перед кумиром.

«Лучезарная! Настоящая!»

«Ангел наш!»

«Какая красивая и живая!»

«Настроение передается через экран! Такая живая!»

«Счастливая!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом.