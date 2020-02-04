Диана Арбенина трогательно поздравила повзрослевших детей с днем рождения

У детей Дианы Арбениной день рождения. Двойняшкам исполняется десять лет. По случаю этого события лидер группы «Ночные снайперы» опубликовала в своем аккаунте в Instagram трогательный пост с фотографией заметно подросших и повзрослевших Мартемок (так одним именем она называет Марту и Артема).

«4 февраля 2010 года они были самыми крошечными, а сегодня, 10 лет спустя, стали самыми взрослыми людьми на земле. И как классно, что теперь есть их день рождения, а мой уже и не так важен. Жизнь имеет смысл только, когда есть для кого ее жить», — написала Диана.

Instagram @_diana_arbenina

Друзья и поклонники Арбениной в комментариях с самого утра поздравляют и ребят, и их маму, и желают всяческих благ всей семье. И не только на странице Дианы Арбениной — у Мартемок есть фан-страница, у которой почти 650 подписчиков.

«Кажется, только вчера узнали о рождении Мартемок, а им уже по десятке».

«Ну вот, и первый маленький юбилейчик…»

«Какие они у вас красивые, взрослые стали!»

«Потрясающие и очень красивые взрослые люди, удачи и отличного настроя на дела. Точно говорят, от осинки не рождаются апельсинки. Мама чудо и дети классные, с замечательным днем вас!» — пишут фанаты.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Диана Арбенина стала мамой в 35 лет, имя отца двойняшек она не разглашает. После рождения детей артистка неоднократно говорила, что хочет усыновить ребенка, но пока на этот шаг не решилась.