Нагиев ответил на слова Жана-Поля Готье о некрасивых мужчинах в России

Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал высказывание французского кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми. В интервью Nation News шоумен отметил, что красота сильного пола — это не только внешние данные. По мнению российского артиста, мужское очарование складывается из ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

«Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы», — подчеркнул Нагиев.

Он добавил, что отсутствие культуры непосредственно связано с воспитанием. Оно же может также влиять на внешний вид людей, полагает ведущий.

«У Жванецкого прекрасно сказано, что образованные люди живут дольше, живут лучше. Отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитании, наверное, сказывается во внешнем виде людей», — признал шоумен.

Ранее модельер Жан-Поль Готье заявил, что Россия и Бразилия могут похвастаться настоящими красавицами среди женщин, однако того же нельзя сказать о мужчинах. С ним согласился историк моды Александр Васильев, добавив, что к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Нагиев трогательно поддержал Пелагею после новости о разводе.