Голосование на выборах в Государственную думу завершилось на всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru Евгений Быковский.

«Ровно в 14:00 по московскому времени закрылись все избирательные участки на территории Донецкой Народной Республики», — сказал журналист.

По его словам, избирательная комиссия накануне приняла решение о досрочном завершении голосования. Причина — исчерпание всех 20 дней, отведенных законодательством РФ на эту процедуру.

За указанный период практически все граждане, обладавшие правом голоса, успели проголосовать. Явка приблизилась к 80%. Еще одним мотивом для закрытия участков стало желание оградить жителей от потенциальных угроз.

В Центральной избирательной комиссии 20 сентября проинформировали, что активность избирателей превысила уровень кампании 2016 года. К 14:00 мск явка достигла 50,47%. В 2016 году итоговый показатель равнялся 47,88% — разница составила 2,59 процентного пункта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории одного из госпиталей Луганской Народной Республики для военнослужащих ВС РФ, восстанавливающихся после ранений, полученных в зоне спецоперации (СВО), был развернут пункт для голосования. Военнослужащий, известный под позывным «Чикита», поделился ожиданиями от дальнейшего развития страны. Еще один участник голосования с позывным «Ара» пояснил, что его выбор сделан в пользу будущего России.

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