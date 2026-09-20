Россияне в Италии и Сингапуре проголосовали на выборах в Госдуму

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Для организации процесса заранее подготовили необходимую инфраструктуру и уведомили русскоязычное сообщество.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Граждане России приняли участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва на избирательных участках в Италии и Сингапуре. Кадры с голосования публикует 5-tv.ru.

Россиянка Резида Алиева отметила, что, несмотря на длительное проживание за рубежом, она продолжает чувствовать связь с родиной.

«Хоть мы и живем здесь очень долго, и наши семьи здесь, но душа, и сердце, и Родина там, и я каждый год я езжу в Россию», — рассказала она.

Проживающий в Сингапуре россиянин Илья подчеркнул важность участия граждан в голосовании.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино по совместительству Алексей Парамонов сообщил, что организация голосования в стране прошла без проблем. По его словам, все четыре участка открылись в соответствии с планом.

На кадрах с избирательного участка видно, что в посольстве подготовили необходимое оборудование для проведения процедуры: установили урны, кабины для голосования и другие места для избирателей.

В Сингапуре подготовку к выборам начали заранее. Проведение голосования потребовало решения правовых, технических и организационных вопросов. Российское посольство заранее информировало русскоязычное сообщество о возможности принять участие в выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ходе голосования на выборах депутатов Государственной думы за пределами России. Россияне принимают участие в выборах на зарубежных избирательных участках. Всего они открыты в 152 странах мира, где работают более 300 пунктов для голосования. В Израиле граждане России могут отдать свой голос в посольстве в Тель-Авиве, генеральном консульстве в Хайфе, а также на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
20 сент
В ДНР завершилось голосование на выборах в Госдуму
20 сент
Памфилова: представитель системной партии пытался нарушить работу ДЭГ
20 сент
Памфилова: в Запорожской области нашли метки ВСУ у домов членов избиркомов
20 сент
Памфилова: избирательную инфраструктуру РФ атаковали более тысячи раз
20 сент
Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости
20 сент
Лантратова заявила о демократичности выборов в России
20 сент
Явка на выборах в Государственную думу превысила 50%
20 сент
В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих
20 сент
На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы
20 сент
В ЦИК заявили о «русофобском настроении» среди жителей стран Балтии
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
Россияне в Италии и Сингапуре проголосовали на выборах в Госдуму
17:12
В ДНР завершилось голосование на выборах в Госдуму
16:55
Памфилова: представитель системной партии пытался нарушить работу ДЭГ
16:50
Памфилова: в Запорожской области нашли метки ВСУ у домов членов избиркомов
16:34
Жительница Белгородской области пострадала в результате атаки ВСУ
16:19
Оксана Акиньшина вернулась в форму: первое фото в купальнике после рождения сына

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Концерт Madk1d сорван: фанаты перекрыли улицу, полиция оцепила территорию
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен