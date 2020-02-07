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Борщ с сахаром и булгур с медом: Арзамасова поделилась кулинарными лайфхаками

, 10:30 | Анастасия Игонина 28

Звезда «Папиных дочек» не часто успевает готовить, но любит заниматься кулинарией и имеет в запасе несколько хитростей.

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Лиза Арзамасова поделилась своими кулинарными секретами. Так, звезда «Папиных дочек» призналась, что в борщ всегда добавляет немного сахара — для вкуса.

Кроме того, во время готовки этого блюда актриса добавляет к зажарке из лука и моркови томатную пасту и непродолжительное время прожаривает овощи вместе с ней. А в щи бросает пару ложек пшена — крупа хорошо разваривается, делая суп более сытным.

Арзамасова поделилась и своей недавней гастрономической находкой — не так давно она открыла для себя булгур. Лиза отмечает, что это не просто способ разнообразить список круп — булгур в ее рационе оказался универсальным продуктом. Его артистка комбинирует с медом, изюмом и орехами, добавляет в салаты и супы, дополняет им блюда из морепродуктов.

«Самую простую кашу готовлю так: сначала чуть обжариваю булгур на сливочном масле, потом заливаю водой из расчета 1:2 и варю на слабом огне под крышкой ровно 15 минут», — цитирует звезду издание «7Дней».

Вспомнила Лиза и о своих кулинарных провалах. По словам Арзамасовой, ей далеко не сразу дались блины. В первый раз она попробовала приготовить их около десяти лет назад и не рассчитала пропорции ингредиентов — тесто получилось слишком жидким.

«Причем тогда я просто вылила жидкое тесто в раковину! Сейчас бы я уже знала, как исправить ситуацию: достаточно было вмешать побольше муки», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе.

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