«Королева зимы»: Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе

Звезда российского сериала «Папины дочки» 24-летняя Лиза Арзамасова порадовала фанатов снимком в новогоднем образе. Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в полупрозрачном синем платье. Артистка не стала подписывать фотографию и лишь сопроводила пост смайликом-снежинкой.

Необыкновенный наряд Лизы Арзамасовой создала российский модельер Венера Шарафиева. Дизайнер известна своей особой любовью к «голым» платьям. Некоторые элементы вещей из ее коллекций частенько остаются полупрозрачными, как и в случае с костюмом актрисы.

Instagram @liza_arzamasova

Однако поклонников Лизы Арзамасовой откровенное платье кумира ничуть не смутило. Фанаты высоко оценили дерзкий и одновременно невероятно женственный образ любимицы. Всего за пару часов снимок кинозвезды в оригинальном наряде набрал порядка трех тысяч лайков.

«Ух, какая Снежинка!»

«Королева зимы»;

«Волшебная!»

«Жарко», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Арзамасова в предновогоднем ажиотаже рассказала о своей диете.