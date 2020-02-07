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  4. Момент ограбления экс-худрука Большого театра Сергея Филина попал на видео

Момент ограбления экс-худрука Большого театра Сергея Филина попал на видео

, 7:49 | Василий Заика Эксклюзив 25

Инцидент сняла камера наблюдения, установленная в районе парковки на Комсомольском проспекте в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Момент ограбления бывшего художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина попал в поле зрения камеры наблюдения, установленной в районе парковки на Комсомольском проспекте у Московского дворца молодежи.

На кадрах видно, как злоумышленник в темной одежде подходит с правой стороны к внедорожнику балетмейстера и разбивает стекло. Неизвестный мужчина заглядывает внутрь салона и забирает оттуда сумку. После чего уверенной походкой скрывается с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего худрука балетной труппы Большого театра Сергея Филина ограбили в Москве.

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