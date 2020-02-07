Момент ограбления экс-худрука Большого театра Сергея Филина попал на видео

Момент ограбления бывшего художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина попал в поле зрения камеры наблюдения, установленной в районе парковки на Комсомольском проспекте у Московского дворца молодежи.

На кадрах видно, как злоумышленник в темной одежде подходит с правой стороны к внедорожнику балетмейстера и разбивает стекло. Неизвестный мужчина заглядывает внутрь салона и забирает оттуда сумку. После чего уверенной походкой скрывается с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего худрука балетной труппы Большого театра Сергея Филина ограбили в Москве.