Бывшего худрука балетной труппы Большого театра Сергея Филина ограбили в Москве

Бывшего художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина ограбили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 6 февраля вечером на Комсомольском проспекте неподалеку от Московского дворца молодежи.

Балетмейстер обнаружил, что у его внедорожника Audi разбито стекло, а из салона автомобиля пропала сумка с документами и лекарствами. Сергей Филин сообщил о произошедшем в полицию. Ущерб он оценил в 198 тысяч рублей.

В украденной сумке находились дорогостоящие медикаменты, которые бывший худрук вынужден постоянно принимать после нападения, совершенного на него в январе 2013 года. Тогда сосед по дачному кооперативу плеснул в лицо мужчине серной кислотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция расследует дело об ограблении звезды «Интернов» и «Холостяка» Глинникова.