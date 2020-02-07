В Дагестане женщина зверски утопила шестилетнюю дочь в реке

Жительница дагестанского села Чонтаул Кизилюртовского района зверски утопила в реке свою шестилетнюю дочь, об этом вопиющем инциденте сообщает региональный СК.

По версии следствия, 27-летняя женщина не испытывала к ребенку, по всей видимости, никаких чувств, кроме ненависти. Ей абсолютно не хотелось заниматься воспитанием и тратить время на развитие девочки.

Сельчанка среди бела дня отвела малышку к реке, неподалеку от дома, и собственноручно утопила. Убедившись, что дочь не подает признаков жизни, женщина, как ни в чем не бывало пошла домой.

Тело девочки было обнаружено только спустя несколько дней. Нерадивую мамашу задержали и предъявили обвинение по статье «Убийство». По приговору суда женщина проведет за решеткой 11 лет.