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Полицейский три километра ехал на крыше автомобиля ради задержания подозреваемых

, 11:48 | Игорь Рязов 38

Самоотверженный правоохранитель в итоге добился своего: злоумышленников удалось схватить.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; МВД РФ

Полицейский три километра проехал на крыше автомобиля во время задержания подозреваемых в краже. Видео с инцидентом опубликовало МВД РФ. Подробности происшествия рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инцидент произошел в Иркутске. Оперативники получили информацию о том, что двое местных жителей крадут имущество из чужих автомобилей. Для их поимки была организована засада.

На глазах полицейских поздним вечером злоумышленники стащили сумку из одной машины. Заметив стражей порядка, они попытались скрыться на своем автомобиле. Чтобы не упустить барсеточников, один из правоохранителей прыгнул на крышу машины.

«В течение трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше», — рассказала Ирина Волк.

Коллеги самоотверженного полицейского прострелили у преследуемого автомобиля заднее колесо. После остановки машины подозреваемые были задержаны. Сейчас один из них находится под подпиской о невыезде, второй остается под стражей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой необычной погоне — в Самарской области полицейский выскочил из едущего автомобиля, чтобы поймать нетрезвого мотоциклиста.

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