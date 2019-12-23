Полицейский бросился в погоню за нетрезвым мотоциклистом, перевозившим подростка

Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Дмитрий Эрикайкин спас несовершеннолетнюю девочку и еще одного пассажира, которые ехали на мотоцикле без шлемов в селе Никольское в Самарской области. Транспортным средством управлял местный житель 1978 года рождения, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший права садиться за руль.

Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн, к сотрудникам ОМВД России по Безенчукскому району обратился местный житель, сообщив, что в селе Никольское мотоциклом управляет пьяный мужчина.

Правоохранители незамедлительно прибыли в населенный пункт и, обнаружив транспортное средство, водитель которого грубо нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации на дорогах, попытались его остановить. Однако он проигнорировал требования стражей порядка.

Заметив, что в мотоцикле едет ребенок и еще один пассажир без шлемов, лейтенант полиции Дмитрий Эрикайкин на ходу покинул служебную машину и бросился в погоню за мотоциклистом. За считанные секунды полицейский догнал нарушителя, тем самым предотвратив опасность, которой подвергались пассажиры. Он прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.

Согласно решению суда, водитель был привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на десять суток. Мотоцикл, который, как выяснилось, не был зарегистрирован в установленном порядке, помещен на специализированную стоянку.

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