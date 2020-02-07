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Тут вам не Париж: в Петербурге хотят ограничить скорость движения в центре города

, 11:30 Эфирная новость 38

Власти Северной столицы надеются, что ограничение скоростного режима на Невском проспекте поможет снизить аварийность на дорогах.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

На главной магистрали Петербурга — Невском проспекте — предложили ограничить скорость движения. В последнее время улица все чаще становится местом страшных дорожных аварий со смертельным исходом. В администрации района считают, что необходимо снизить разрешенные параметры движения транспорта до 40 километров в час. Сейчас можно разгоняться до 60.

Предложение направлено в ГИБДД, и если оно будет принято, то Невский станет самой медленной центральной магистралью в России. И одной из самых медленных в мире. Так, по центру Парижа — можно гонять со скоростью в 80 километров в час, правда, но многие дороги проходят через тоннели. На Елисейских полях ограничение — 50 километров. Как и в центре Рима и Мадрида. Ну, а самые медленные — поляки. В центре Варшавы есть знаки — 30 километров в час.

Елена Норкунайте разбиралась, только ли в ограничении скорости дело, и какие меры избавят Невский проспект от печальной статистики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минивэн отбросило в пешехода в результате ДТП в Петербурге.

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