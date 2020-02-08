Диетолог рассказала о том, чем полезны семечки. Врач Тамара Прунцева посоветовала россиянам употреблять обжаренные семена подсолнечника регулярно, но в умеренном количестве.

Дело в том, что семечки богаты токоферолом (витамином Е — Прим. ред.). Именно он отвечает за защиту клеток организма от старения. Токоферол помогает поддерживать не только молодость, но и красоту, улучшая состояние кожи, волос и ногтей. Кроме того, в семечках содержится много меди, которая полезна для костей.

Однако умеренность — главный ключ к получению пользы. Сами по себе семечки крайне калорийны — в сыром виде на 100 граммов такого перекуса приходится около 600 калорий, а в жареных семенах подсолнечника — до 700 калорий на 100 граммов.

«Из-за высокой калорийности и высокого содержания жира в продукте людям с избыточной массой тела надо с большой осторожностью употреблять семечки и в небольшом количестве», — цитирует диетолога «Радио Sputnik».

Помимо этого семечки не должны входить в рацион людей, страдающих панкреатитом. Также не стоит их употреблять и пациентам с болезнью Вильсона-Коновалова, при которой в организме возникают проблемы с метаболизмом меди.

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