  1. Пятый канал
  4. «Это вам не по красной дорожке ходить»: Бочкарева показала «сельский стайл»

«Это вам не по красной дорожке ходить»: Бочкарева показала «сельский стайл»

, 18:41 | Алиса Старжевская 42

Звезда сериала «Счастливы вместе» выложила в Instаgrаm фото в необычном образе из гримерки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева показала поклонникам, что такое сельский стайл. Актриса сфотографировала себя в образе героини спектакля «Соседи».

Постановка была создана в стиле фильма «Сваты», где главные герои успевают из обычных соседей превратиться в непримиримых врагов. На Бочкоревой шапка из черного меха и платье с пестрым безвкусным принтом и откровенным декольте. Губы звезда подчеркнула ярко-розовой помадой, брови жирно подвела косметическим карандашом.

«Обложки, вспышки и софиты — это, конечно, хорошо, но, как насчет сельского стайла? Это вам не по красной дорожке ходить, мои дорогие господа подписчики. Сегодня прилетела в Воронеж со спектаклем „Соседи“, где играю вот такую прелестную дамочку. Давно мы с этой постановкой никуда не выезжали. Вхожу в роль», — пишет Наталья.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Подписчики оценили комический образ любимой актрисы — даже под слоем грима и в непривычном наряде Бочкарева смогла сохранить красоту и обаяние.

«Какие губки, губки бантиком бровки домиком»;

«Русская снегурочка»;

«Энергия так и прет отовсюду», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева прокомментировала слухи о тайной свадьбе.

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.47
0.67 69.63
0.55
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Последние новости

19:16
Спецназовцы вывели сотни людей из ТЦ, в котором скрывается таиландский стрелок
19:07
Кармен Электра порадовала поклонников «горячими» фото на фоне автомобильных шин
18:52
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
18:41
«Это вам не по красной дорожке ходить»: Бочкарева показала «сельский стайл»
18:37
Российским пилотам может грозить увольнение из китайских авиакомпаний
18:26
Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]