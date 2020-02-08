«Это вам не по красной дорожке ходить»: Бочкарева показала «сельский стайл»

Наталья Бочкарева показала поклонникам, что такое сельский стайл. Актриса сфотографировала себя в образе героини спектакля «Соседи».

Постановка была создана в стиле фильма «Сваты», где главные герои успевают из обычных соседей превратиться в непримиримых врагов. На Бочкоревой шапка из черного меха и платье с пестрым безвкусным принтом и откровенным декольте. Губы звезда подчеркнула ярко-розовой помадой, брови жирно подвела косметическим карандашом.

«Обложки, вспышки и софиты — это, конечно, хорошо, но, как насчет сельского стайла? Это вам не по красной дорожке ходить, мои дорогие господа подписчики. Сегодня прилетела в Воронеж со спектаклем „Соседи“, где играю вот такую прелестную дамочку. Давно мы с этой постановкой никуда не выезжали. Вхожу в роль», — пишет Наталья.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Подписчики оценили комический образ любимой актрисы — даже под слоем грима и в непривычном наряде Бочкарева смогла сохранить красоту и обаяние.

«Какие губки, губки бантиком бровки домиком»;

«Русская снегурочка»;

«Энергия так и прет отовсюду», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева прокомментировала слухи о тайной свадьбе.