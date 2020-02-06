Наталья Бочкарева прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева прокомментировала информацию о своей тайной свадьбе. Пост, адресованный СМИ, появился в ее Instagram-аккаунте.

«Я вас очень прошу, оставьте уже, наконец, в покое мою личную жизнь и перестаньте писать лживую информацию без моего ведома! Не успела я по красной дорожке даже до зрительного зала дойти, как в прессе уже пестрили нелепые заголовки и удивительные истории обо мне и моем спутнике в этот вечер», — написала знаменитость.

Звезда отметила, что информация о ее возлюбленном неверная. По ее словам, он никогда не был ее ассистентом в актерской школе.

«Он, как настоящая опора и поддержка женского плеча, на протяжение трех лет находился рядом и просто помогал мне создать собственную школу с самого нуля», — заявила артистка.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Также актриса иронически заметила, что писать со слов анонимных источников крайне странно. Бочкарева отметила — о своей жизни не собирается ни перед кем отчитываться

«Если я захочу рассказать все подробности своей личной жизни, то, уж поверьте, сделаю это не под вашей грязной желтухой, а под достойным и самым красивым соусом», — резюмировала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника. Эту информацию якобы подтвердил друг семьи актрисы.