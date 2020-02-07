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  4. Депутат Госдумы Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета под Казанью

Депутат Госдумы Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета под Казанью

, 18:31 | Сергей Зеленский Срочная новость 118

Политику и бизнесмену было 49 лет.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин, член фракции «Единая Россия» погиб при жесткой посадке вертолета Bell-409 вблизи Казани. Помимо него на борту находились еще двое человек, их состояние оценивается как тяжелое.

Воздушное судно пропало с радаров в 28 километрах от столицы Татарстана. СКР начал проверку обстоятельств авиаинцидента. По предварительным данным, винтокрылая машина рухнула в лесу.

49-летний Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.

Ранее 5-tv.ru приводил подробности ЧП с вертолетом, совершившим жесткую посадку в Татарстане.

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