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  4. Первое видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Первое видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

, 19:53 | Сергей Зеленский 93

Росавиация сформировала комиссию по расследованию ЧП под Казанью.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дмитрий Медведев; 5-tv.ru

Появились первые кадры поисково-спасательной операции с места жесткой посадки вертолета Bell 407, в результате которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. ЧП произошло в районе населенного пункта Лаишево.

На видео, размещенном в соцсетях, видны машины спецтехники, а также лежащий на боку вертолет.

Воздушное судно пропало с радаров после вылета в село Матюшино. Спасателей в район ЧП направили после того, как пилот в запланированное время не отметился в пункте назначения.

Из троих находившихся на борту двое выжили, их состояние оценивается как тяжелое, они госпитализированы. Хайруллин от полученных травм скончался на месте.

В качестве версий жесткой посадки рассматриваются неблагоприятные погодные условия или отказ техники. Росавиация сформировала комиссию по расследованию ЧП.

Как передавал 5-tv.ru, 49-летний Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике. В нижней палате парламента уже подтвердили его гибель.

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