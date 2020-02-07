Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал свою супругу певицу Валерию в домашней обстановке. Видео артист разместил на своей странице в Instagram.

Instagram @prigozhin_iosif

Музыкант услышал, как его супруга исполняет так называемое упражнения Ганона для развития фортепианной техники. Он тихонько прокрался в комнату и запечатлел жену в домашней обстановке.

«Подсматривать, говорят, нехорошо, но я все равно подсмотрел», — подписал пост звезда.

Валерия не ожидала появления возлюбленного в момент игры и эмоционально отреагировала на съемку мужа.

«Ну, хватит шпионить! Ну, правда. Йося, не смешно. Я в кои-то веки тут решила позаниматься», — пояснила исполнительница.

Поклонники восхитились прекрасной внешностью звезды и отметили ее талантливое исполнение на музыкальном инструменте. За час ролик набрал свыше десяти тысяч просмотров.

«Как приятно смотреть на естественную, настоящую певицу»;

«Какая красивая, даже в халате»;

«Талантливый человек — талантлив во всем»;

«Не шпионьте! А играет круто», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин высказался о матери, родившей 11-го ребенка.