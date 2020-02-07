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Новое видео с места крушения вертолета, на борту которого находился Хайруллин

, 21:22 | Сергей Зеленский Эксклюзив 60

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Новое видео с места крушения вертолета, на котором летел депутат Госдумы Айрат Хайруллин публикует 5-tv.ru. Воздушное судно Bell 407 совершило жесткую посадку после вылета в село Матюшино под Казанью.

Из троих находившихся на борту людей двое выжили, их состояние оценивается как тяжелое, они госпитализированы. Айрат Хайруллин скончался на месте. На кадрах виден лежащий на боку вертолет.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения воздушного судна. Среди версий, которые рассматривают следователи, основными являются — ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Как передавал 5-tv.ru, 49-летний Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике. В нижней палате парламента уже подтвердили его гибель.

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