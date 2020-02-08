Первый этап кубка мира по бахам — ралли «Россия — Северный лес» — стартовал в Приозерском районе Ленинградской области. Это единственная гонка, которая проходит в этой дисциплине по ледовому покрытию. Баха (согласно трактовке Международной автомобильной ассоциации, ФИА) — разновидность ралли-рейда, а именно гонки по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках.

С автодрома «Игора Драйв» стартовали экипажи порядка 40 автомобилей, а основной маршрут пролегал по лесным дорогам и бездорожью Ленобласти. Помимо российских участников, есть также представители Бразилии, Испании, Португалии, Финляндии, Китая и других стран.

Эти соревнования уникальны тем, что являются единственным этапом Кубка, который проводится зимой. Сложность для экипажей представляет то, что приходится разгоняться на обледеневшей трассе вперемежку со снегом порой до 130 километров в час.

В списке участников — обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2014 года Владимир Васильев. Российский гонщик в 2013 году выиграл баху «Северный лес» вместе со штурманом Виталием Евтеховым. В этом году Владимир и Виталий снова выступают в одном экипаже.

Васильев после прохождения участка первого дня остался доволен трассой.

«Мне очень понравился пролог, я получил массу удовольствия, даже немножко в сугроб заехал, перенервничал, — сказал он с улыбкой. — Очень далеко летел на трамплине, поэтому не хватило места затормозить».

«Россия — Северный лес» проводится более десяти лет, первое ралли стартовало с Исаакиевской площади Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходила подготовка к зимнему этапу Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес 2020». Соревнования продлятся до 9 февраля.