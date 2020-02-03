Завершена подготовка к зимнему этапу Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес 2020». Соревнования пройдут с 6 по 9 февраля. Центр состязаний состоится на территории спортивно-развлекательного комплекса «Игора Драйв».

Из-за экстремально теплой погоды организаторам пришлось внести некоторые изменения в первоначальный маршрут гонки. На данный момент обновленная трасса полностью готова принять участников турнира.

За первенство в гонках поборются 40 экипажей из России, Бразилии, Испании, Беларуссии, Португалии, Латвии, Туркменистана и других стран. Возглавит список участников обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2014 года Владимир Васильев. Российский гонщик в 2013 году выиграл баху «Северный лес» вместе со штурманом Виталием Евтеховым. В этом году Владимир и Виталий снова выступают в одном экипаже.

Тапио Лауронен и Тони Лауронен, победившие в предшествующем турнире, на этот раз снова поборются за победу.

На прототипе G-Force BARS выйдут на старт обладатели Кубка мира по ралли-рейдам в зачете Т2, чемпионы России по ралли-рейдам Андрей Рудской и Евгений Загороднюк.

Среди других участников автогонок — многократный чемпион страны по автоспорту Сергей Успенский, чемпион России по ралли-рейдам 2019 года в зачете «Рейд Спорт» Алексей Игнатов, завоевавший титул в классическом ралли Евгений Суховенко, обладатели Кубка мира FIA по ралли-рейдам и Федор Воробьев, бразилец Рейнальдо Варела, а также Татьяна Елисеева, Елена Соломатина и Татьяна Сычева. Женский экипаж будет выступать на мотовездеходе.

Самым многочисленным зачетом в 2020 году на бахе «Россия Северный Лес» станет Т2 — специально подготовленные серийные внедорожники: сразу 14 экипажей этого зачета бросят вызов сложной трассе стартового этапа Кубка мира. Выступающему по российской лицензии латышу Алдису Вилцансу, китайскому гонщику Бин Лун Лу и трем гонщикам из Туркменистана Мердану Тойлиеву, Шамурату Гурбанову, Максатмурату Данатарову будет противостоять импровизированная российская сборная из девяти экипажей.

Основная борьба среди участников соревнований развернется 8 и 9 февраля. Трасса проложена по дорогам и бездорожью Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. Около 600 километров предстоит преодолеть экипажам за три соревновательных дня.

Пресс-служба Баха «Россия — Северный Лес»

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 гектаров в 54 километрах от Санкт-Петербурга расположены десять трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенный с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами, в том числе отдельное здание автоклуба с ультрасовременной инфраструктурой для отдыха высокого класса.

29-31 мая 2020 года на «Игора Драйв» пройдет этап международного кузовного чемпионата DTM.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комплекс «Игора Драйв» открыл продажу билетов на зрелищные гонки международной серии DTM.